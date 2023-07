Anzeige

Anfang Juni kam es in der Relegation zum Duell des Zweitliga-16. mit dem Viertplatzierten der 3. Liga um den Auf- bzw. Abstieg. Der SV Wehen setzte sich gegen Arminia Bielefeld durch. Die Partien konntet ihr im Free-TV live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de verfolgen.

Die Relegation wurde zur Saison 2008/09 wieder eingeführt, nachdem es sie zuvor knapp zwei Jahrzehnte nicht gegeben hatte.

Eine Neuerung gibt es zudem seit der vergangenen Spielzeit: Die Auswärtstorregel hat, wie auch in den internationalen Wettbewerben, keinen Bestand mehr. Haben die Teams die gleiche Anzahl an Treffern nach 180 Minuten erzielt, geht es in die Verlängerung.