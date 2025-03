Riss der Syndesmose: Struber bestätigt Gazibegovic-Verletzung

Köln-Trainer Gerhard Struber hat die Verletzung seines Spielers Jusuf Gazibegovic bestätigt. Struber gab am Mittwoch am Rande des FC-Trainings bekannt, dass Gazibegovic beim Spiel gegen Darmstadt 98 am vergangenen Samstag (2:1) einen Riss der Syndesmose erlitten hat.