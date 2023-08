Rostock leiht Stürmer Perea vom VfB aus

Anzeige

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sich kurz nach Saisonstart im Sturmzentrum verstärkt und den Kolumbianer Juan Jose Perea vom Bundesligisten VfB Stuttgart für eine Saison ausgeliehen. Das teilte der Klub am Freitag mit. Perea brachte es für die Schwaben in der abgelaufenen Saison auf 16 Bundesliga-Einsätze.

"In Juan haben wir einen Spieler bekommen, der über ein hohes Maß an Intensität verfügt. Sein Tempo und sein Offensivdrang werden unsere vorderste Reihe beleben. Wir sehen in ihm ein passendes Puzzle-Stück im Offensivbereich", sagte Sportdirektor Kristian Walter.

Die Rostocker sind mit einem 2:0-Heimsieg gegen 1. FC Nürnberg in die neue Zweitliga-Saison gestartet und treten am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Aufsteiger SV Elversberg an.