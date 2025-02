Routine im Sturm: KSC setzt weiter auf Schleusener

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC setzt weiterhin auf den erfahrenen Stürmer Fabian Schleusener. Der Vertrag des 33-Jährigen hat sich durch das Erreichen einer vereinbarten Klausel automatisch verlängert, dies teilte der KSC am Freitag mit.

"Fabian ist durch seine Qualität, gepaart mit seiner Erfahrung, ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Mannschaft", sagte Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis des Klubs: "Durch seine positive Mentalität und seine Leistungsbereitschaft ist er zudem für unsere jüngeren Spieler ein starkes Vorbild."

Schleusener absolvierte in der aktuellen Saison wettbewerbsübergreifend alle 25 Spiele, in denen er sieben Mal traf. Für die Karlsruher, die aus der Spitzengruppe ins Mittelfeld zurückgefallen sind, geht es am Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit einem Duell gegen den 1. FC Magdeburg weiter.