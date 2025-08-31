Rückkehr: Nürnberg holt Drexler erneut aus Hoffenheim

Der derzeit strauchelnde Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat noch einmal in der Bundesliga zugeschlagen und einen alten Bekannten ausgeliehen. Wie der Club am Sonntag mitteilte, kehrt Tim Drexler, der bereits in der vergangenen Rückrunde für das Team von Miroslav Klose leihweise aufgelaufen war, von der TSG Hoffenheim für die Saison 2025/26 zurück. "Ich habe mich in der vergangenen Rückrunde hier wie zu Hause gefühlt. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber, wieder zurück beim Club zu sein", sagte der Innenverteidiger.

Drexler hatte in seiner ersten Zeit im Nürnberger Trikot 14 Liga-Spiele (ein Tor, eine Vorlage) absolviert. Nun wolle der Tabellenletzte "von seiner Erfahrung und seiner Flexibilität" in der Defensive profitieren, sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou. Nach vier Liga-Spielen haben Trainer Klose und die Nürnberger nur einen Punkt auf dem Konto.