Rückkehr perfekt: Wörl wechselt fest nach Bielefeld

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat Pokalheld Marius Wörl zurückgeholt. Der 21-Jährige, der bereits in den vergangenen beiden Saisons auf Leihbasis für die Ostwestfalen aufgelaufen war, wechselt fest vom Ligakonkurrenten Hannover 96 zu den Bielefeldern. Das verkündeten beide Klubs am Sonntagmittag.

"Ich wurde nach meiner Rückkehr in diesem Sommer in Hannover wirklich super aufgenommen. Gleichzeitig wusste ich aber natürlich um das Interesse der Arminia, mich fest verpflichten zu wollen, und dieser Gedanke hat mich am Ende nicht losgelassen", sagte Wörl, der einen "langfristigen Vertrag" bei den Arminen unterschrieben hat.

Hannover entsprach seinem Wechselwunsch: "Wir haben uns intern darüber ausgetauscht und sind schließlich zu dem Entschluss gekommen, dem unter der Voraussetzung zu entsprechen, dass Bielefeld unsere wirtschaftlichen Vorstellungen erfüllt", sagte 96-Geschäftsführer Marcus Mann. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme bis zu zwei Millionen Euro.

In der Vorsaison hatte der Offensivspieler großen Anteil am sensationellen Lauf der Bielefelder im DFB-Pokal und dem Zweitliga-Aufstieg gehabt. 2023 war er ablösefrei von 1860 München nach Hannover gewechselt und wurde an den DSC verliehen.