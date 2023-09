Rückschlag für Schalke - Spektakel in Fürth

Anzeige

Erneuter Rückschlag für Schalke 04, Sieben-Tore-Spektakel in Fürth und ein aufmüpfiger Aufsteiger im Erfolgsrausch: In der 2. Fußball-Bundesliga ging es am 7. Spieltag hoch her. Eine Woche nach dem spektakulären 4:3-Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg erlitt die Schalker Mannschaft von Trainer Thomas Reis durch ein 1:3 (1:1) beim FC St. Pauli wieder einen Rückschlag. Die SpVgg Greuther Fürth beschenkte sich zum 120. Vereinsjubiläum mit einem turbulenten 4:3 (3:3) gegen den Karlsruher SC dagegen selbst. Und während Neuling SV Elversberg beim SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 (1:0) eine Siegesserie fortsetzte, errang Eintracht Braunschweig dank Ujah ein 2:2 (1:2) gegen den 1. FC Nürnberg.

Ein Doppelpack von Marcel Hartel (21., Handelfmeter nach Videobeweis/57.) entschied eine unterhaltsame Partie in Hamburg und beförderte die noch ungeschlagenen Gastgeber zunächst auf den zweiten Tabellenplatz. Der Schalker Tomas Kalas (90.+2) stellte mit einem Eigentor den Endstand her. Sebastian Polter (29.) hatte die Gäste zwischenzeitlich auf zumindest einen Punkt hoffen lassen. Schalke hängt in der unteren Tabellenhälfte fest und läuft den eigenen Ansprüchen weiterhin meilenweit hinterher.

Für Fürth war der Erfolg nach fünf Zweitligaspielen ohne Sieg ein Befreiungsschlag - und das in Unterzahl: Julian Green flog in einem verrückten Spiel mit Gelb-Rot vom Platz (56., wiederholtes Foulspiel).

Tim Lemperle (5.), Dickson Abiama (13./45.+6) und Damian Michalski (64.) trafen im Zweitliga-Rekordduell (45. Spiel) für Fürth. Robin Bormuth (7.), Marvin Wanitzek (25.) und Lars Stindl (45.+4) waren für den KSC erfolgreich, der keines der jüngsten sieben Pflichtspiele gewann.

Elversberg holte den dritten Dreier in Serie. Thore Jacobsen (20., Foulelfmeter) erzielte das Führungstor. Vorausgegangen war ein Foulspiel von Martin Angha an Luca Schnellbacher. Schiedsrichter Arne Aarnink (Bochum) zeigte sofort auf den Punkt. Wahid Faghir (77.) erhöhte mit seinem dritten Saisontor.

Braunschweig wartet seit vier Spielen auf einen Sieg, obwohl Ujah (29., 64.) doppelt traf. Der Stürmer musste kurz vor Schluss nach einem Zusammenprall mit Club-Keeper Christian Mathenia mit lädierter linker Schulter vom Platz. Kanji Okunuki (38.) und Benjamin Goller (40.) hatten die 2:1-Führung zugunsten der Franken gesorgt.