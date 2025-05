S04-Legende Thon gespannt auf Trainersuche

Schalke-Legende Olaf Thon (59) hofft beim neuen Cheftrainer seines Herzensvereins auf eine langfristige Lösung. "Es wäre natürlich schön, wenn wir einen Trainer hätten, der Kontinuität sozusagen an den Tag legt, den wir drei bis fünf Jahre mal hätten", sagte er dem SID im Rahmen des "Ich liebe Fußball"-Talks. Die Königsblauen hatten Kees van Wonderen nach dem 0:2 gegen den SC Paderborn am Freitag entlassen.

Thon erwartet nun einen schnellen Ersatz. Er glaube, dass der neue Name "in den Gedanken oder bei den Verantwortlichen von Schalke schon feststeht und dass man ihn rechtzeitig verkünden wird". Zunächst müsse aber der Klassenerhalt her.

Dass van Wonderen vorzeitig entlassen wurde, kam für den Ex-Nationalspieler nicht von ungefähr. Profifußball-Direktor Youri Mulder habe klar erklärt, dass "man jetzt noch einen Reizpunkt setzen wollte, um der Mannschaft neuen Input zu geben".

Mit U23-Coach Jakob Fimpel soll nun der Klassenerhalt gelingen. Zwei Spieltage vor Saisonschluss liegt S04 auf Platz 13 - hat aber nur sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. "Die Situation ist nicht so schön, wie wir uns das alle gedacht haben", sagte Thon. Einen Namen eines neuen Coaches habe er aber "nicht parat".