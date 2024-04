Schalke: Ex-Nationalspieler Younes trainiert bei der U23

Anzeige

Beim Training der Regionalliga-Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 sammelt sich immer mehr Prominenz. Neben den aus dem Profikader gestrichenen Dominick Drexler und Timo Baumgartl kickte bei der Übungseinheit am Mittwoch auch Ex-Nationalspieler Amin Younes mit. Der 30-Jährige, der zwischen 2017 und 2021 acht A-Länderspiele bestritt, ist seit seinem letzten Engagement in Saudi-Arabien vereinslos und will sich in Gelsenkirchen fit halten.

Younes stand für Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt 52-mal in der Bundesliga auf dem Platz. Seine beste Zeit erlebte der Offensivspieler zwischen 2015 und 2018 beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Bei der Schalker U23 trifft er unter anderem auch auf den ehemaligen Hamburger Pierre-Michel Lasogga. Im vergangenen Sommer hatte sich Younes bereits in Gladbachs U23 fit gehalten, aber keinen Vertrag erhalten.