Schalke: Grüger fällt nach Zehbruch aus

Mittelfeldspieler Max Grüger (20) vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 muss vorerst kürzertreten. Der Youngster brach sich während einer Trainingseinheit der Gelsenkirchener den Zeh. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

Grüger gehört seit der Saison 2024/25 zum Profikader der Schalker. In der laufenden Saison absolvierte er drei von fünf Pflichtspielen: gegen Hertha BSC (2:1), Dynamo Dresden (1:0) und in der ersten Pokalrunde gegen Lok Leipzig (1:0).

Das Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag verpasste nicht nur Grüger. Auch Loris Karius, Hasan Kuruçay, Emil Höjlund und Bryan Lasme fehlten im Kader von Trainer Miron Muslic – allerdings planmäßig.