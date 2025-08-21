Schalke holt Porath aus Kiel

Fußball-Zweitligist Schalke 04 verstärkt seine Mannschaft mit dem erfahrenen Mittelfeldspieler Finn Porath vom Rivalen Holstein Kiel. Der 28-Jährige unterschrieb einer Vereinsmitteilung von Donnerstag zufolge einen Vertrag bis 2027.

"Finn ist ein vielseitiger Spieler, der über Jahre gute Leistungen in Kiel abgerufen hat", sagte der Schalker Profifußball-Direktor Youri Mulder. "Mit seiner intensiven Spielweise und seinem guten Auge für Spielsituationen passt er sehr gut in unser Team."

Seit 2019 absolvierte Porath für Kiel 186 Pflichtspiele (15 Tore), 31 davon vergangene Saison in der Bundesliga. In den beiden Holstein-Ligaspielen dieser Saison wurde er jeweils eingewechselt.