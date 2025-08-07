Schalke: Karaman gegen Lautern zurück im Kader

Fußball-Zweitligist Schalke 04 kann im Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern wieder auf Kenan Karaman bauen. Der Kapitän der Königsblauen, der für den Auftakt gegen Hertha BSC (2:1) nicht rechtzeitig fit geworden war, steht für die Partie auf dem Betzenberg am Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) zur Verfügung. Das bestätigte Trainer Miron Muslic am Donnerstag.

"Der Kapitän ist back - endlich. Wir sind alle sehr froh. Er hat eine unglaublich wichtige Rolle bei uns auf dem Platz und in der Kabine", sagte der Schalker Coach. Der 31-Jährige, der Ende Juni aufgrund einer Meniskusverletzung im linken Knie operiert worden war, habe zuletzt "alles mitmachen" können.

Wie lange Karaman nach der Verletzungspause bereits mitwirken kann, ließ Muslic offen. "Wir haben einen klaren Plan mit Kenan. Er wird im Kader und sicherlich auch auf dem Platz stehen", sagte er.