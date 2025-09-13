Schalke knackt Marke von 200.000 Mitgliedern

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat die Marke von 200.000 Mitgliedern geknackt. Das teilten die Königsblauen kurz vor dem Anpfiff des Spiels gegen Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel am Samstag mit. "200.000 Mitglieder sind eine neue Dimension. Darauf sind wir alle unheimlich stolz, denn unser Verein lebt von diesen Fans", sagte der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann und ergänzte: "Überall auf der Welt wird der FC Schalke 04 unmittelbar mit seinen leidenschaftlichen Anhängern verbunden, die Woche für Woche, über Generationen und Jahrzehnte hinweg, treu hinter diesem Verein stehen."

Trotz der sportlichen Talfahrt haben die Gelsenkirchener seit August 2011 ihre Mitgliederanzahl verdoppelt. 2017 begrüßten die Schalker Mitglied Nummer 150.000. Mit dem Erreichen der 200.000er-Marke zählt der Klub nach eigenen Angaben zu den sechs mitgliederstärksten Sportvereinen der Welt. In Deutschland haben nur Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund noch mehr Mitglieder.

"Die Zahl von 200.000 Mitgliedern verdeutlicht die tiefe Verbundenheit innerhalb unserer Vereinsfamilie – und stellt uns als Verein zugleich vor einen klaren Auftrag: Gemeinsam mit unseren Mitgliedern wollen wir Schalke Tag für Tag weiterentwickeln und besser machen", sagte Sebastian Buntkirchen, Direktor Fans und Nachhaltigkeit bei den Königsblauen.