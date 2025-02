Schalke-Schreck Lidberg: Darmstadt schlägt Königsblau

Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga die nächste Pleite hinnehmen müssen. Gegen Darmstadt 98 kassierten die Knappen eine 0:2 (0:2)-Auswärtsniederlage, Schalke-Schreck Isac Lidberg erzielte dabei einen frühen Doppelpack. Schon im Hinspiel (5:3) hatte der Darmstädter Stürmer mit einem Dreierpack in einem wilden Spiel zugeschlagen.

"Ich hatte die ganze Woche schon ein gutes Gefühl. Endlich gewinnen wir wieder", sagte Lidberg. Für Schalkes Ron Schallenberg war es dagegen ein "ganz schlimmer Auftritt von uns, mit der Anfangshase als Höhepunkt. Wir haben zu keinem Zeitpunkt unsere Leistung gebracht. So kannst du in der 2. Liga nicht punkten."

Lidberg (3./5.) leitete die Niederlage ein, das Team von Trainer Kees van Wonderen fand anschließend kaum Antworten. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Max Grüger (76., wiederholtes Foulspiel) agierte Schalke zudem in Unterzahl. Durch die Pleite treten die Schalker auf der Stelle, liegen aber immerhin weiter vor Relegationsplatz 16. Darmstadt verschaffte sich durch den ersten Sieg des Jahres nach vier Niederlagen am Stück Luft und zog an Schalke vorbei.

In Abwesenheit des 24-Tore-Sturms Kenan Karaman (Krankheit) und Moussa Sylla (Muskelfaserriss) erwischte Schalke einen Horrorstart. Lidberg setzte sich über die linke Seite leicht durch und wuchtete den Ball in die lange Ecke. Kurz darauf entwischte der Schwede der Schalker Hintermannschaft und lupfte 127 Sekunden nach der Führung über Keeper Justin Heekeren hinweg zum 2:0. Fraser Hornby (21.) verpasste bei seinem Pfostenschuss den dritten Treffer nur knapp.

Schalke steigerte sich im zweiten Durchgang klar, kreierte aus viel Ballbesitz aber kaum Chancen. Stattdessen köpfte Darmstadts Aleksandar Vukotić (63.) wenige Zentimeter vorbei.