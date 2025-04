Schalke stellt Barkok vom Trainingsbetrieb frei

Wegen eines Aussetzers in den Sozialen Medien ist der unzufriedene Mittelfeldspieler Aymen Barkok vorerst vom Trainingsbetrieb des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ausgeschlossen worden. "Er muss seine Sache mal richtig überdenken, die nächsten Tage wird er nicht hier sein", sagte Profifußball-Direktor Youri Mulder am Montag im Gespräch mit Sky.

Barkok habe "sich entschuldigt", dass er einen Fan bei Snapchat beleidigt hatte, führte Mulder aus: "Aber wir können so etwas nicht akzeptieren. Wir stehen für normales Verhalten." Barkok habe "einen dummen Fehler gemacht", von einem Profifußballer werde "professionelles Verhalten" erwartet. Wie lange der 26-Jährige ausgeschlossen sei, "werden wir sehen".

Barkok war am Sonntag beim 1:2 beim 1. FC Kaiserslautern erneut nicht zum Einsatz gekommen. Daraufhin postete er bei Snapchat aus der Kabine ein Foto seiner sauberen Fußballschuhe und schrieb "fehlerfrei" dazu. Dafür erhielt er kritische Nachrichten einiger Schalke-Fans. Auf mindestens eine davon reagierte Barkok mit einer beleidigenden Direktnachricht - was wiederum über die Sozialen Medien verbreitet wurde. Wenig später entschuldigte sich Barkok via Instagram.

Der Mittelfeldspieler spielt seit Februar für S04, er kam aber bislang nur in sechs Pflichtspielen zum Einsatz. Sein Vertrag läuft bis zum Saisonende.