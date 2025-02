Schalke verlängert mit Eigengewächs Bulut

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat Rechtsverteidiger Taylan Bulut langfristig an sich gebunden. Wie der Klub am Montag mitteilte, unterschrieb der 19-Jährige einen Vertrag bis 2029. Der U19-Nationalspieler war 2020 von Bayer Leverkusen in die Schalker Jugend gewechselt und schaffte in der laufenden Saison den Durchbruch bei den Profis.