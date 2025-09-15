Schalke verpflichtet Abwehrtalent Leonard

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat den australischen U19-Nationalspieler Dylan Leonard verpflichtet. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger war seit vergangener Woche vereinslos und unterschrieb in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2030. Zuletzt spielte er für den australischen Erstligisten Western United.

Leonard bekomme "auf Schalke die Zeit, sich in den kommenden Monaten in Europa einzugewöhnen", sagte Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder. Leonard habe sich mit dem Wechsel "für einen großen Schritt entschieden". Für Western United debütierte er vor knapp einem Jahr in der höchsten Spielklasse Australiens. Insgesamt bestritt er dort 29 Profispiele (ein Tor).