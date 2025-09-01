Schalke verpflichtet Stürmer Gomis

Schalke 04 hat seine Offensive mit der Verpflichtung von Christian Gomis verstärkt. Der 25-Jährige kommt aus der Schweiz vom FC Winterthur und erhält beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Dies teilten die Gelsenkirchener am Montag mit, ohne Angaben zur Ablösesumme für den Stürmer zu machen.

Gomis, der den senegalesischem und spanischem Pass besitzt, passe "mit seiner Laufstärke und intensiven Spielweise in das Anforderungsprofil, das wir für Stürmer definiert haben", sagte Schalkes Direktor Profifußball, Youri Mulder: "Er hat sich Jahr für Jahr gesteigert und verfügt über Entwicklungspotenzial."