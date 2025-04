Schork bleibt Sport-Geschäftsführer in Magdeburg

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg setzt die Zusammenarbeit mit Sport-Geschäftsführer Otmar Schork über die laufende Saison hinaus fort. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Der 67-Jährige ist seit November 2020 im Verein und am Aufstieg aus der 3. Liga sowie dem jüngsten Höhenflug in der 2. Bundesliga beteiligt gewesen.