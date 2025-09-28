Sieg gegen Bielefeld: Hannover schließt zur Spitze auf

Hannover 96 ist zurück in der Erfolgsspur. Die Niedersachsen besiegten Arminia Bielefeld in einem unterhaltsamen Zweitliga-Spiel mit 3:1 (0:1) und schlossen nach Punkten zur Tabellenspitze auf. Dank des fünften Dreiers im siebten Spiel hat Hannover nun wie Darmstadt 98 und die SV Elversberg 16 Zähler auf dem Konto.

Joel Felix brachte die Arminia zwar in Führung (35.). Doch Husseyn Chakroun (53.) und Hayate Matsuda (55.) drehten für die Gastgeber binnen 111 Sekunden das Spiel. Für den Endstand sorgte Boris Tomiak (90.+1, Foulelfmeter).

Für Bielefeld war es die zweite Niederlage nacheinander. Mit weiterhin zehn Punkten verpasste das Team von Trainer Mitch Kniat die Möglichkeit, sich ans obere Tabellendrittel heranzupirschen. "Schlechte Stimmung haben wir nicht. Trotzdem müssen wir ein paar Dinge nach so einer Niederlage hinterfragen", sagte Kniat geknickt bei Sky.

Vor 49.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena lieferten sich beide Mannschaften ein munteres Spiel. Hannover, das zuletzt zweimal sieglos geblieben war, ließ sich dabei auch von einigen Rückschlägen in der ersten Halbzeit nicht beirren.

So wurde der Mannschaft von Coach Christian Titz ein früher Treffer nach VAR-Entscheid wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung aberkannt (5.). Zudem setzte Boris Tomiak einen Handelfmeter per Panenka an die Latte (44.) und verpasste kurz vor der Pause den möglichen Ausgleich.

Chakroun machte es im zweiten Abschnitt besser. Einen langen Abschlag von 96-Torhüter Nahuel Noll nahm der Mittelfeldspieler in vollem Tempo mit, sprintete auf und davon über das halbe Spielfeld und lupfte den Ball eiskalt ins Tor. Wenig später legte Chakroun perfekt auf den Japaner Matsuda quer, der im zweiten Versuch vollendete.