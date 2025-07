Sportwetten: Hertha erster Aufstiegsfavorit

Hertha BSC startet laut den Buchmachern als Favorit in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Die Berliner führen beim Sportwettenanbieter bwin das Aufstiegsranking mit einer Quote von 2,75 an – knapp vor Hannover 96 (2,90) und Bundesliga-Absteiger VfL Bochum (4,50). Dahinter folgen Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn (beide 4,75), dann erst der zweite Absteiger Holstein Kiel (5,50).