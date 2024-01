St. Pauli übernimmt Spitze - HSV gewinnt bei S04

Anzeige

Der FC St. Pauli ist zurück an der Spitze der 2. Fußball-Bundesliga - Stadtrivale Hamburger SV triumphierte am Abend im Gigantenduell bei Schalke 04. St. Pauli gewann gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (1:0) und profitierte vom Patzer des bisherigen Spitzenreiters Holstein Kiel (1:2 gegen Eintracht Braunschweig) am Freitag.

Dritter mit nur einem Punkt Rückstand auf Kiel ist der HSV, der 2:0 (2:0) bei S04 gewann. Für Trainer Tim Walter war der Sieg besonders wichtig. Nach der Hinrunde hatte er gewackelt, verschiedene Kandidaten wurden bereits als mögliche Nachfolger gehandelt. Für den HSV trafen Immanuel Pherai (22.) und Laszlo Benes (35.).

Für St. Pauli waren Elias Saad (34.) und Marcel Hartel (64.) erfolgreich. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler ist damit auch zum Rückrundenstart weiterhin ungeschlagen und liegt nun einen Punkt vor Kiel und zwei vor dem HSV.

Der 1. FC Nürnberg gewann dank eines Doppelpacks des 18-jährigen Can Yilmaz Uzun (15./36.) 3:0 (2:0) gegen Hansa Rostock. Jens Castrop (51.) traf zum Endstand.

Im dritten Spiel am Samstagnachmittag kam Hannover 96 zu einem 2:2 (1:0) bei Aufsteiger SV Elversberg. Nicolo Tresoldi (8., 69.) traf doppelt für Hannover, Jannik Rochelt (57.) und Frederik Jäkel (60.) hatten den SVE zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung gebracht.

Rostock und Kaiserslautern stecken nach den neuerlichen Niederlagen weiter im Tabellenkeller fest. Elversberg konnte nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder punkten.