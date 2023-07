St. Paulis Coach Hürzeler mit Kader "sehr zufrieden"

Anzeige

Trainer Fabian Hürzeler geht mit dem FC St. Pauli optimistisch in die neue Zweitliga-Saison. "Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kader. Ich habe viele Möglichkeiten, unser Spiel variabel zu besetzen", sagte der 30-Jährige am Donnerstag.

Die Hamburger müssen zum Auftakt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Unter der Regie von Hürzeler hatten die Hanseaten in der Rückserie der abgelaufenen Spielzeit 41 Punkte geholt. In der Vorbereitungsphase gewannen die Norddeutschen alle sieben Testbegegnungen.