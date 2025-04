Struber zum Aufstiegskampf: "Nur eine Momentaufnahme"

Sieben Spieltage vor Saisonende ist der Fußball-Zweitligist 1. FC Köln wieder Spitzenreiter - doch Trainer Gerhard Struber will sich trotzdem noch nicht zu sehr mit möglichen Aufstiegsszenarien befassen. "Wir sind mittendrin und haben noch einiges vor uns", sagte der Österreicher im Sky-Interview: "Jetzt haben wir natürlich mit dem Ergebnis in Paderborn einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber es ist nur eine Momentaufnahme, die uns natürlich freudig stimmt."

Doch auch wenn sich der 48-Jährige noch in Zurückhaltung übt, weiß auch Struber, wie wichtig den Menschen in Köln die Rückkehr in die Bundesliga ist. "Das würde mir sehr viel bedeuten. Ich spüre in all unseren Spielen, was die Fans für eine Leidenschaft und Begeisterung mitbringen", sagte Struber: "Für die Fans würde ich mich extrem freuen, wenn wir bald wieder dort sind, wo die Stadt, die Fans und der Verein hingehören."

In der Tabelle liegt der FC vor dem Saisonendspurt einen Punkt vor dem Hamburger SV, der Vorsprung auf den 1. FC Kaiserslautern auf dem Relegationsplatz beträgt vier Zähler. Für Köln geht es in der Liga am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC weiter.