Terodde stellt Zweitliga-Torrekord ein

Kapitän Simon Terodde (35) vom Fußball-Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat einen Zweitliga-Torrekord egalisiert. Sein Treffer zur Führung beim 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern war der neunte Treffer in Folge in der 2. Liga, er stellte damit die Bestmarke für die eingleisige 2. Bundesliga ein. Zuvor war dieses Kunststück Heinz Traser (1982/83), Theo Gries (1992/93) und Martin Driller (2000) laut kicker gelungen.

"Darauf lauer ich, das ist meine Spezialität, um der Mannschaft zu helfen", sagte Routinier Terodde bei Sport1 zu seinem Kopfballtor. Allerdings spielten den Königsblauen auch zwei Platzverweise des FCK in die Karte. Erst sah Torhüter Andreas Luthe nach einer Notbremse die Rote Karte (39.), dann flog Boris Tomiak mit Gelb-Rot vom Platz (57., wiederholtes Foulspiel). Kenan Karaman (70.) und Bryan Lasme (90.+3) sorgten für die Entscheidung. Die Roten Teufel warten damit noch auf ihren ersten Zähler.

"Es ist viel in unsere Richtung gelaufen, gerade mit den Platzverweisen. Die Rote Karte spielt uns dann in die Karten. Lautern hat mit Mann und Maus verteidigt, wir haben es zu kompliziert gespielt. So blieb es bis zum Ende spannend", sinnierte Terodde.