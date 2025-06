Torjäger Lasogga beendet Karriere

Torjäger Pierre-Michel Lasogga hat seine Karriere nach rund 15 Jahren im Profifußball beendet. Dies gab der gebürtige Gladbecker bei Instagram bekannt. Zuletzt spielte Lasogga bei der Reserve von Schalke 04, kam im Saisonendspurt aber auch nochmal bei den Profis zum Einsatz.

"Was für ein Weg", schrieb Lasogga: "Als kleiner Junge hatte ich den Traum, in großen Stadien vor tausenden Fans zu spielen - und ich durfte genau das erleben. Ich bin unglaublich dankbar für diese Reise."

Am deutlichsten machte der wuchtige Mittelstürmer beim Hamburger SV auf sich aufmerksam. Der heute 33-Jährige traf in 138 Spielen in der 1. und 2. Bundesliga 49-Mal für die Hanseaten, 2019 zog es ihn dann zu Al-Arabi nach Katar. 2023 kehrte Lasogga, der seine ersten Schritte als Profi für Hertha BSC machte, zurück nach Deutschland zu den "Königsblauen".