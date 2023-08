Trotz Sieg: Schalke-Coach Reis nicht zufrieden

Anzeige

Trainer Thomas Reis vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ist trotz des ersten Saisonsieges nicht restlos zufrieden. "Wir haben nicht alles richtig gemacht. Wir wissen selber, dass wir die Überzahl nicht gut ausgespielt haben", sagte Reis bei Sky nach dem 3:0-Erfolg in doppelter Überzahl gegen den 1. FC Kaiserslautern. "Fußballerisch", so der Coach, "haben wir es nicht so gut umgesetzt".

Die Königsblauen ließen einige Chancen der Gäste zu und taten sich selber im Spielaufbau schwer. "Sie haben es sehr gut verteidigt. Man wird den Gegner nicht mit acht oder zehn Toren nach Hause schicken", sagte Reis, der über die ersten drei Punkte nach der Auftaktniederlage beim Hamburger SV (3:5) aber erleichtert war: "Das ist für das Selbstvertrauen gut."