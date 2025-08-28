Unerlaubtes Foto: Zweitligist Magdeburg zeigt Fan an

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Anzeige gegen einen Fan erstattet, der sensible Informationen abfotografiert und veröffentlicht haben soll. Der Verein sei "zutiefst empört darüber, dass ein Foto einer E-Mail ohne Einverständnis und von außen durch ein Fenster, das durch eine fast komplett heruntergelassene Jalousie verdunkelt war, angefertigt und verbreitet wurde", hieß es in einer Mitteilung.

Ein FCM-Fan hatte ein Bild einer E-Mail gemacht, die sich auf dem Computer von Sportchef Otmar Schork befand und in der es um Transferverhandlungen mit einem anderen Klub gegangen sein soll. "Hierfür gibt es klare gesetzliche Regelungen, die eine Veröffentlichung oder Weitergabe solcher Inhalte ausdrücklich verbieten", erklärte der FCM: "Aus diesem Grund haben wir bereits Anzeige bei der Polizei erstattet."

Der mutmaßliche Täter habe dem Verein "massiven Schaden zugefügt. Auch ist das Verhalten keineswegs im Sinne unserer treuen Fans." Mit derartigen Handlungen werde "bewusst in Kauf genommen, Persönlichkeitsrechte zu verletzen, um kurzfristige Aufmerksamkeit zu erlangen", teilte der Klub mit und kritisierte diese Entwicklung "aufs Schärfste".