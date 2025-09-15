Uphues verlässt Holstein Kiel

Der Direktor Lizenzfußball Jan Uphues verlässt Fußball-Zweitligist Holstein Kiel Ende September und schließt sich dem Ligakonkurrenten Preußen Münster an. Dies gaben die Störche am Montag bekannt. "Wir haben Jan Uphues als überaus qualifizierten, engagierten und loyalen Kollegen bei Holstein schätzen gelernt, der in den zurückliegenden Jahren einen beispiellosen Weg gegangen ist", sagte Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe.

Uphues habe die "positive Entwicklung von Holstein auf allen Ebenen in seinen unterschiedlichen Funktionen mitgestaltet und -geprägt", fügte Rebbe an. Entsprechend bedaure sein Klub den Abgang. Eine Nachfolgeregelung steht bei Holstein noch nicht fest.