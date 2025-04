Vorzeitig verlängert: Curda bleibt in Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Abwehrspieler Laurin Curda weiter an sich gebunden. Wie die Ostwestfalen mitteilten, verlängerte der 23-Jährige seinen Vertrag vorzeitig. Über die genaue Laufzeit machte der Verein keine Angaben. Curda war im Juli 2023 vom Regionalligisten TSG Balingen nach Paderborn gewechselt, in dieser Zweitligaspielzeit stand er an 14 von 30 Spieltagen in der Startelf.

"Laurin hat sich sukzessive an das Niveau in der zweiten Bundesliga gewöhnt", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber: "Wir haben vorzeitig mit ihm verlängert, weil wir fußballerisch und menschlich großes Potenzial in ihm sehen und gerne langfristig mit ihm zusammenarbeiten wollen."

Zuletzt war bekannt geworden, dass Trainer Lukas Kwasniok die Paderborner am Saisonende verlassen wird. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.