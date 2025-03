Waldschmidt erlöst Köln spät

Der 1. FC Köln hat im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen glücklichen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber kam bei Kellerkind SSV Ulm zu einem 1:0 (0:0) und übernahm zumindest für wenige Stunden die Tabellenführung. Ex-Nationalspieler Luca Waldschmidt erlöste die Gäste (86.). Ulm wartet nun schon seit sechs Spielen auf einen Dreier. Der Aufsteiger bleibt damit Tabellenvorletzter.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich schon in der ersten Halbzeit ein Tor hätte machen müssen. Ich habe viel Geduld gebraucht. Wir haben uns schwer getan, ins letzte Drittel zu kommen", sagte Waldschmidt bei Sky.

Die Gastgeber begannen stürmisch, doch der Favorit bekam die Begegnung schnell in den Griff. Dem Spiel der Gäste merkte man aber die Ausfälle der Offensivkräfte Damion Downs und Linton Maina an. Dennoch war der FC in der ersten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft. Florian Kainz (7.) und Waldschmidt (27., 35., 44.) vergaben allerdings gute Möglichkeiten.

Ulm kam wieder mutig aus der Kabine - und hatte Pech. Oliver Batista Meier (51.) traf nur den Außenpfosten. Köln tat sich weiterhin schwer, hinter die Ulmer Abwehrkette zu kommen. Die Partie im Donaustadion blieb äußerst zäh. Beide Mannschaften hatten spielerisch wenig zu bieten - dann traf Waldschmidt per Flachschuss.