Wechsel vom Tisch: Reese verlängert bei Hertha bis 2030

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat seinen umworbenen Topspieler Fabian Reese langfristig an sich gebunden. Wie die Berliner am Sonntag vor dem Ligafinale gegen Hannover 96 verkündeten, verlängerte der 27-Jährige seinen ursprünglich bis 2028 datierten Vertrag bis 2030. Damit ist ein Wechsel in die Bundesliga oder gar ins Ausland, über den nahezu die gesamte Saison spekuliert worden war, vom Tisch.

"Dieser Verein ist mir in den vergangenen zwei Jahren extrem ans Herz gewachsen. Ich weiß es zu schätzen, was mir diese besondere Konstellation bei Hertha und in Berlin alles bietet. Gemeinsam mit der Mannschaft, den Verantwortlichen, den Mitarbeitenden und den Fans will ich noch viel erreichen. Ich freue mich auf alles, was noch kommt", sagte Reese.

Laut Bild-Zeitung geht die Vertragsverlängerung mit einer Gehaltserhöhung einher, Reese soll künftig 1,8 Millionen Euro plus Prämien pro Jahr verdienen. Reese soll die Hertha, für die es am 34. Spieltag um nichts mehr ging, in eine erfolgreiche Zukunft führen. Nach nun zwei Jahren in der 2. Liga ist mittelfristig wieder der Aufstieg das Ziel.

Reese war 2023 von Holstein Kiel in die Hauptstadt gekommen und stieg schnell zum Publikumsliebling auf. In der laufenden Spielzeit war der Stürmer zu Beginn lange verletzt ausgefallen, drehte aber in den vergangenen Wochen wieder mächtig auf. In zwölf Ligaspielen erzielte er zuletzt zehn Tore.