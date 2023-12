Weiter mit Walter - HSV hält am Trainer fest

Anzeige

Der Hamburger SV hat sich gegen einen Trainerwechsel entschieden und setzt auch in der Rückrunde auf Tim Walter. Dies bestätigte der Zweitligist am Freitag nach einer internen Analyse.

Das Resultat sei "ein mit verschiedenen Einzelmaßnahmen und konkreten Veränderungen vereinbarter Plan, der ab Trainingsbeginn 2024 in die Tat umgesetzt werden soll", teilte der HSV mit. "Wir sind überzeugt, dass wir so die nächsten Schritte machen werden, um als Team noch stabiler, resilienter und erfolgreicher aufzutreten", sagte Direktor Profifußball Claus Costa.

Es handele sich dabei neben sportlichen Zielen auch um äußere Begleitumstände und leistungsfördernde Alltagsabläufe. "Daran wird jeder gemessen", sagte Costa. Spieler, Trainer und Staff seien gleichermaßen gefordert.

"Dieser Analyseprozess war für uns alle wertvoll. Und es ist sehr gut, dass wir ihn im direkten Anschluss an die frischen Eindrücke der Hinrunde eingeleitet haben, ohne uns von Emotionen leiten zu lassen", ergänzte Sport-Vorstand Jonas Boldt, der zuletzt ein klares Bekenntnis zu Walter vermieden hatte. "Natürlich gefällt es mir nicht, dass wir jetzt Dritter sind mit nur 31 Punkten", hatte Boldt gesagt. Die folgenden internen Diskussionen führten jedoch nicht zu einem personellen Schnitt.

Die Aufstiegshoffnungen der Hamburger hatten nach einem starken Start zuletzt immer wieder Dämpfer erhalten, während sich Holstein Kiel zum Weihnachtsmeister krönte und der Stadtrivale FC St. Pauli auf Platz zwei liegt. Der HSV, der seinen sechsten Anlauf auf die Bundesliga-Rückkehr nimmt, hat zwei Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Dabei gilt die Mannschaft als teuerste der 2. Liga.

"Wir haben noch Luft nach oben", sagte Walter nun: "Fokussiert, mit klarem Plan und neuer Energie werden wir in die Wintervorbereitung und vor allem in die zweite Halbserie gehen." Er trainiert den HSV seit Sommer 2021 und scheiterte zweimal in der Relegation.