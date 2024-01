Wichtiger Vorlagengeber fehlt Fortuna Düsseldorf vorerst

Anzeige

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss vorerst auf einen wichtigen Vorlagengeber verzichten. Wie der Klub am Montag mitgeteilt hat, wird Mittelfeldspieler Shinta Appelkamp aufgrund eines kleinen Muskelfaserrisses in der rechten Wade bis auf Weiteres fehlen. Der 23-Jährige hatte sich offenbar beim Aufwärmen in der Halbzeitpause bei Hertha BSC am Sonntag verletzt und war beim 2:2 nicht zum Einsatz gekommen.

Mit sieben Vorlagen hat Appelkamp die zweitmeisten Assists in der laufenden Saison für die Düsseldorfer verbucht. Nur Kopenhagens Leihgabe Isak Bergmann Johannesson hat eine Vorlage mehr auf dem Konto.