Wieder kein Auswärtssieg für Schalke - Nürnberg patzt erneut

Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga erneut den ersten Auswärtssieg des Jahres und damit einen Befreiungsschlag im Rennen um den Klassenerhalt verpasst. Die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts holte ein 1:1 (0:1) bei der SV Elversberg, kam nach Rückstand aber immerhin zurück. Ebenfalls nach unten orientieren muss sich der 1. FC Nürnberg, der 0:2 (0:1) gegen den SC Paderborn verlor.

Der eingewechselte Keke Topp (59.) rettete den Schalkern das Unentschieden. Der Punkt könnte bei noch vier verbliebenen Spielen enorm wichtig werden, Schalke spielt in den kommenden Wochen unter anderem noch gegen die Abstiegskonkurrenten VfL Osnabrück (4. Mai) und Hansa Rostock (11. Mai).

Die Gastgeber, die am vergangenen Spieltag das Spitzenteam FC St. Pauli geschlagen hatten, waren durch Florian Le Joncour (18.) in Führung gegangen und haben ihren Platz im Tabellenmittelfeld sicher.

Nürnberg wartet nun bereits seit fünf Spielen auf einen Sieg - und kassierte die dritte Niederlage nacheinander. So blieb der Club in Schlagdistanz zu den Abstiegsrängen, die Verfolger könnten durch Siege am Wochenende aufschließen.

Die Paderborner fuhren den Auswärtssieg durch die Tore von Adriano Grimaldi (10.) und Visar Musliu (61.) ein, Youngster Can Uzun vergab einen Foulelfmeter für Nürnberg kurios (55., nach Videobeweis). Das Team von Lukas Kwasniok sprang vorerst auf Tabellenplatz acht.