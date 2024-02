Wiesbaden verlängert mit Kapitän Mockenhaupt

Anzeige

Der Kapitän bleibt an Bord: Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Abwehrchef Sascha Mockenhaupt verlängert. Das teilte der Aufsteiger am Freitag mit, ohne die konkrete Laufzeit zu nennen. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger war im Januar 2017 vom norwegischen Erstligisten FK Bodö/Glimt in die hessische Landeshauptstadt gewechselt und lief seither in 264 Partien für die Rot-Schwarzen auf.

"Sascha ist nach wie vor ein sehr wichtiger Spieler, der den SVWW wie kein anderer verkörpert", sagte Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie: "Er ist seit vielen Jahren ein Kernstück unserer Mannschaft und leistet als Kapitän und Teil des Mannschaftsrats sowohl auf als auch neben dem Spielfeld einen wichtigen Beitrag."