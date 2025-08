Zwei Spiele Sperre für Münsters Koulis

Niko Koulis von Preußen Münster ist nach der Roten Karte am Auftaktwochenende der 2. Bundesliga für zwei Spiele gesperrt worden. Das gab das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag bekannt. Der Verteidiger war beim 2:3 in Karlsruhe in der 62. Minute wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden.

Koulis verpasst damit nicht nur das erste Preußen-Heimspiel der neuen Zweitliga-Saison am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn, sondern auch das zweite am 3. Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg zwei Wochen später. Für die Heimpartie in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Ligakonkurrent Hertha BSC (18. August) ist er hingegen spielberechtigt.