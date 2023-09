Zweitligist Fürth verpflichtet Gießelmann

Anzeige

Niko Gießelmann kehrt zum Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth zurück. Wie der Verein aus Mittelfranken am Mittwoch verkündete, unterschrieb der Verteidiger einen Zweijahresvertrag. Gießelmann hatte bereits von 2013 bis 2017 in Fürth gespielt und in dieser Zeit 132 Partien absolviert (sieben Tore).

"Niko kennt das Kleeblatt, ist dem Verein auch immer verbunden geblieben. Dass sich jetzt die Chance auf eine Rückkehr ergeben hat, ist für beide Seiten eine sehr gute Sache", sagte Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

Zuletzt hatte Gießelmann in der Bundesliga für Union Berlin gespielt und in der vergangenen Spielzeit 26 Bundesligaspiele absolviert. Seit Anfang Juli war der 31-Jährige vereinslos.