3. Liga: Bielefeld auf Aufstiegskurs

Arminia Bielefeld steht dicht vor der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Der Pokal-Finalist aus Ostwestfalen siegte am Sonntag beim FC Ingolstadt souverän mit 3:0 (2:0) und hat drei Spiele vor dem Saisonende nun sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Für die Arminia, die im Halbfinale des DFB-Pokals sensationell Double-Gewinner Bayer Leverkusen ausgeschaltet hatte, war es der sechste Pflichtspielsieg in Serie.