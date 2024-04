3. Liga: Bielefeld kassiert späten Ausgleich

Anzeige

Arminia Bielefeld hat im Kampf gegen den direkten Durchmarsch von der Bundes- in die Regionalliga einen weiteren Befreiungsschlag durch einen ganz späten Gegentreffer verpasst. Beim FC Ingolstadt kassierte die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat in der sechsten Minute der Nachspielzeit das Tor zum 1:1 (1:0)-Endstand und ist weiter vom dritten Abstieg in Serie bedroht.

Louis Oppie (40.) traf für Bielefeld, Sebastian Grönning glich aus. Die Arminia hat als Tabellen-15. vorerst fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, Ingolstadt kletterte auf Platz neun.