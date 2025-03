3. Liga: Bielefeld schlägt Saarbrücken im Topspiel

Pokal-Halbfinalist Arminia Bielefeld arbeitet weiterhin aussichtsreich an der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Im Drittliga-Topspiel gegen den 1. FC Saarbrücken feierten die Ostwestfalen einen ganz wichtigen 3:1 (2:1)-Sieg und bleiben damit in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Mit nun 46 Punkten ist die Arminia Vierter, ganz oben steht weiterhin Dynamo Dresden (51) vor Saarbrücken (50) und Energie Cottbus (49).

Cottbus ließ im Heimspiel gegen den Vorletzten Hannover 96 II beim 2:2 (2:1) unerwartet Punkte liegen. Dresden ist erst am Mittwochabend (19.00 Uhr/MagentaSport) gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund im Einsatz und kann seinen Vorsprung ausbauen.

Im Abstiegskampf gelang Alemannia Aachen der lang benötigte Befreiungsschlag. Das 3:0 (1:0) beim FC Ingolstadt war der erste Sieg seit acht Ligaspielen, Aachen entfernte sich damit wieder von der gefährlichen Zone. Das gelang auch dem VfL Osnabrück durch das 2:1 (0:1) beim direkten Konkurrenten VfB Stuttgart II.

Die Arminia, die im Halbfinale des DFB-Pokals am 1. April auf Double-Gewinner Bayer Leverkusen trifft, holte einen verdienten Sieg im Topspiel, hatte in entscheidenden Momenten aber auch Glück. Nach nur fünf Minuten brachte Tim Civeja Saarbrücken nach starker Kombination in Führung, Bielefeld schlug nur drei Minuten später zurück: Kanias Schuss wurde entscheidend abgefälscht (8.). Noch in der ersten Hälfte traf Kania nach einer Hereingabe erneut (26.), Bielefeld war nun die zielstrebigere Mannschaft. Der Sieg geriet erst in der Schlussphase noch einmal in Gefahr, dann sorgte erneut ein abgefälschter Schuss von Felix Hagmann (84.) für die Entscheidung.