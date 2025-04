3. Liga: Dresden siegt auch in Hannover

Dynamo Dresden hat seine Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga mit einem Arbeitssieg gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm setzte sich am Freitag bei Aufsteiger Hannover 96 II mit 3:2 (2:1) durch. Für die von 7000 mitgereisten Fans unterstützten Dresdner war es das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage.