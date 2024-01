3. Liga: Dresden springt auf Platz eins

Anzeige

Dynamo Dresden hat vorerst die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Durch den 2:0 (1:0)-Erfolg bei Waldhof Mannheim zogen die Sachsen an Jahn Regensburg vorbei. Der Jahn hat am Mittwoch (19.00 Uhr/Magenta Sport) die Chance, durch einen Punktgewinn bei der Dortmunder Reserve den ersten Tabellenplatz zurückzuerobern.

Das Eigentor des Mannheimers Bentley Baxter Bahn (45.) sowie der Treffer von Lucas Cueto (61.) reichten Dynamo zum Sieg. Mit jeweils 46 Punkten sind Dresden und Regensburg weiterhin klar auf Aufstiegskurs, die Konkurrenz aus Ulm oder Essen liegt zehn Punkte zurück.

Im Kampf um den Relegationsplatz hinter dem Führungsduo hat Rot-Weiss Essen gepunktet. Durch das 3:1 (0:0) gegen Viktoria Köln zog RWE mit 36 Punkten mit dem SSV Ulm gleich. Der SC Verl musste durch ein maues 0:0 gegen den 1. FC Saarbrücken etwas abreißen lassen.

In Duisburg hat der MSV das erste Erfolgserlebnis unter dem neuen Geschäftsführer Michael Preetz verspielt. In Unterzahl, nachdem Joshua Bitter (59., grobes Foulspiel) Rot gesehen hatte, gab der Revierklub eine Führung ab und verlor das Kellerduell mit dem Halleschen FC 2:3 (2:1).

Der VfB Lübeck hat die Möglichkeit verpasst, den Abstiegsrängen vorerst zu entkommen. Gegen 1860 München spielte der VfB 1:1 (0:0) und verweilt auf dem 17. Tabellenrang. Mirko Boland (88.) erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich, nachdem Mansour Ouro-Tagba (79.) 1860 in Führung gebracht hatte.