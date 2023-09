3. Liga: Heimdebakel für Arminia

Anzeige

Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld findet sich in der 3. Liga weiterhin überhaupt nicht zurecht. Der frühere Fußball-Bundesligist erlebte gegen den 1. FC Saarbrücken am Freitagabend trotz Führung ein Debakel, verlor 2:6 (1:1) und hat nach acht Spielen erst acht Punkte gesammelt. Der FCS fand hingegen Anschluss an die Spitzengruppe.

Der erfahrene Stürmer Fabian Klos (41.) erzielte sein erstes Saisontor für die Arminia, er traf per Kopf. Nur zwei Minuten später schlug Richard Neudecker (43.) zurück, die Saarländer drehten auf und trafen durch Luca Kerber (52.), Kai Brünker (68.) und Marcel Gaus (80.).

Aygün Yildirim (82.) gelang zumindest noch das zweite Bielefelder Tor, Simon Stehle (88.) und Lukas Boeder (90.+3) machten den Saarbrücker Kantersieg perfekt.