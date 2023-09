3. Liga: MSV entlässt Trainer - Dresden festigt Rang eins

Anzeige

Dynamo Dresden hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga gefestigt. Die Sachsen gewannen beim VfB Lübeck mit 1:0 (0:0) und feierten den vierten Sieg in Serie. Das Tor des Tages erzielte Jakob Lemmer (51.).

Der MSV Duisburg hatte am Samstagmorgen auf den schwachen Saisonstart reagiert und Trainer Torsten Ziegner freigestellt. Am Freitag hatten die Zebras 2:3 (2:1) gegen den SC Verl verloren und dabei einen 2:0-Vorsprung verspielt. Ziegner hatte den MSV in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt geführt, der Auftakt in die neue Spielzeit misslang mit drei Remis und drei Niederlagen jedoch.

Dresden-Verfolger Jahn Regensburg kam bei Rot-Weiss Essen über eine torlose Nullnummer nicht hinaus. Viktoria Köln konnte durch das 1:2 (1:1) bei Borussia Dortmund II keine Zähler einfahren. Julian Hettwer (6.) und Ole Pohlmann (51., Foulelfmeter) schossen die BVB-Treffer, Patrick Koronkiewicz (14.) gelang das zwischenzeitliche 1:1 für die Rheinländer.

Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld musste durch das 0:2 (0:1) gegen den SC Freiburg II einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Joel Bichsel (10.) und Ryan Johansson (61.) waren für die Breisgauer auf der Alm erfolgreich. Seit vier Spielen sind die Ostwestfalen nun sieglos und rutschten tiefer in den Tabellenkeller. Auch Bielefelds Mitabsteiger SV Sandhausen konnte nicht punkten und unterlag gegen Aufsteiger Preußen Münster 0:2 (0:1). Niko Koulis (41.) und Yassine Bouchama (90.+8) waren für die Gäste erfolgreich.