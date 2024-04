3. Liga: Regensburg verpasst Sprung an die Spitze

Anzeige

Den Sprung an die Spitze verpasst: Jahn Regensburg hat im Rennen um die sofortige Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die Regensburger kamen am 33. Spieltag der 3. Liga nicht über ein 1:1 (0:0) im bayrischen Duell gegen 1860 München hinaus.

Der eingewechselte Elias Huth traf für die Gastgeber (81.), Morris Schröter (54.) hatte die Löwen vor 15.210 Zuschauern im ausverkauften Jahn-Stadion in Führung gebracht. Regensburg (61 Punkte) bleibt nach dem Remis auf dem zweiten Platz - knapp hinter Spitzenreiter SSV Ulm (62).