3. Liga: Rostock rettet Punkt in Ingolstadt

Hansa Rostock hat den Sprung in die Aufstiegsplätze der 3. Fußball-Liga verpasst. Beim FC Ingolstadt rettete Hansa am Sonntag beim 1:1 (0:0) einen Punkt. Ingolstadt blieb auch im dritten Ligaspiel ohne Sieg.

Nach einer ausgeglichenen, aber chancenarmen ersten Halbzeit brachte Neuzugang Dennis Kaygin (57.) den FCI vor 6734 Zuschauern mit einem Distanzschuss in Führung. Nico Neidhart hatte aber die direkte Antwort parat (59.). In der Schlussphase waren die Gäste mehrmals einem Treffer nahe, verpassten so jedoch den zweiten Ligasieg in Folge.