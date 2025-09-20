3. Liga: Rückschlag für 1860 München

Der ambitionierte Fußball-Drittligist 1860 München hat zum Auftakt des Oktoberfests eine schmerzvolle Niederlage kassiert. Die Löwen gingen gegen Aufsteiger TSG Hoffenheim II mit 1:5 (0:2) unter und verpassten den Sprung auf Platz drei. Diesen übernahmen die Hoffenheimer mit 13 Punkten hinter Spitzenreiter MSV Duisburg (18) und dem Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken (16).

Oben mischen auch Rot-Weiss Essen (3:0 gegen Hansa Rostock) und der VfL Osnabrück (3:1 gegen Erzgebirge Aue) mit jeweils zwölf Punkten mit. Spitzenreiter Duisburg peilt am Sonntag beim Schlusslicht TSV Havelse den siebten Sieg im siebten Spiel an. Viktoria Köln (12) unterlag derweil beim VfB Stuttgart II mit 1:2 (0:1). Saarbrücken hatte bereits am Freitag gegen Aufsteiger 1. FC Schweinfurt (2:1) gewonnen.