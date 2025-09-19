3. Liga: Saarbrücken bleibt erster Verfolger von Duisburg

Der 1. FC Saarbrücken bleibt in der 3. Fußball-Liga erster Verfolger des makellosen Tabellenführers MSV Duisburg. Das Team von Trainer Alois Schwartz feierte mit einem mühevollen 2:1 (2:0) gegen Aufsteiger 1. FC Schweinfurt den fünften Saisonsieg und vierten Dreier in Serie - und bleibt damit auch nach dem 7. Spieltag definitiv Zweiter.

Der Rückstand auf den perfekt gestarteten MSV (18 Punkte) beträgt für die Saarländer nur noch zwei Punkte, Duisburg kann am Sonntag beim TSV Havelse (13.30 Uhr/MagentaSport) aber den alten Abstand wieder herstellen.

Kai Brünker brachte Saarbrücken mit einem Doppelpack (22., 31.) auf die Siegerstraße, es waren seine Saisontore vier und fünf. Damit liegt der 31-Jährige in der Torjägerliste nur noch einen Treffer hinter seinem Sturmpartner Florian Pick, der das Liga-Ranking anführt. Lauris Bausenwein traf für die Gäste (52.) und machte die Partie noch einmal spannend, nach einer Roten Karte gegen Calogero Rizzuto (82.) rettete der FCS den Sieg in Unterzahl über die Zeit.