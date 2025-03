3. Liga: Saarbrücken verpasst Sprung an Tabellenspitze

Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Saarländer verloren am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart II mit 0:2 (0:2) und bleiben damit zwei Zähler hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden. Am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport) könnte nun Energie Cottbus am FCS vorbeiziehen, dafür reicht dem Aufsteiger beim SV Sandhausen ein Punkt.